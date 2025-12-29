単勝1・4倍の断然1番人気に推されたミッキーファイトが2着惜敗。3コーナー3番手から直線で一度先頭に躍り出たが、ディクテオンにゴール寸前で首差かわされた。騎乗したルメールは「ペースはちょうど良かったです。我慢もできましたし、手応えもとても良かった。最後まで頑張ってくれました。ただ2000メートルはギリギリ。1800メートルがいい。それでも、精いっぱい走ってくれました」と力走を称えていた。