２０００年スタートの毎年正月恒例番組、テレビ朝日「とんねるずのスポーツ王は俺だ！！」が、来年２０２６年は「木梨憲武のスポーツＫＩＮＧ！」としての放送が予告されている。来年１月２日、午後５時から放送。公式ホームページの予告では「ゴルフ対決」「サッカー対決」などが予告されているが、「リアル野球ＢＡＮ」の予告はない。石橋貴明が４月から病気治療のため活動を休止している。