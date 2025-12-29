お笑いコンビ・爛々の萌々さんは12月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。休養していた相方の大国麗さんとのツーショットを公開し、祝福の声が寄せられています。【写真】爛々・萌々、闘病復帰の相方とのツーショット「復帰切望してました！」萌々さんは「爛々･萌々初単独ライブでもあり爛々再出発単独ライブでした本当にありがとうございました」とつづり、4枚の写真を投稿。3、4枚目には、体調不良で休養していた大国さんとステ