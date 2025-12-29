もしも…誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら？【写真】公開された『VIVANT』の1シーンそんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』。年末12月31日の放送では、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』の裏側に迫ります。アゼルバイジャンでの海外ロケでどのような撮影をしているのか特別調査。さらに、謎に包まれたストーリーに迫