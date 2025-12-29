◆全国高校サッカー選手権1回戦九州文化学園0―2浜松開誠館（29日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）今大会唯一初出場の九州文化学園（長崎）が浜松開誠館（静岡）に力負けした。前半14分、相手のMF宗像玲瑠（2年）に先制されると、同27分にも宗像に追加点を奪われた。九州文化学園も再三決定機をつくったが、集中力を保った相手の粘り強い守りを崩しきれなかった。九州文化学園は2019年に創部。20年からアビスパ福