12月29日正午頃、富士登山をしていた男性が遭難し、下山困難となり消防に救助要請をしました。消防や静岡県警山岳救助隊が救助に向かっています。 警察や消防によりますと、遭難したのは44歳の男性で、29日正午頃、男性から「富士山の5合目から500メートルほど上で滑落した。200メートルから300メートル滑落した」と119番通報がありました。 男性は3人で登山をしていて、何かしらの理由で、男性1人だけ滑落し