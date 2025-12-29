◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。2011年の第87回大会以来、15年ぶりの頂点を見据える早稲田大学は、2区にエース山口智規選手(4年・駅伝主将)を登録。そのキャプテンがキーマンに挙げた山口竣平選手(2年)は3区に登録され、前回大会(3区区間3位)に続く好走が期待されます。5区は前回大会で