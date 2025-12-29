タレントの安西ひろこ（46）が29日、自身のインスタグラムを更新し、突発性難聴と診断されたことを明かした。12月に入ってから左耳が聞こえづらくなり、現在も治療を続けているという。【写真】肩がチラリ！新たな宣材写真を公開した安西ひろこ安西は「12月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」と書き出し、当初は様子を見ていたものの、日に日に症状が悪化したため病院を受診。「突発性難聴」と診断されたことを報告し