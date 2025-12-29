フィギュアスケート女子の島田麻央が２９日、自身のインスタグラムを更新。「全日本選手権準優勝のご褒美に大好きながってん寿司のお寿司を沢山いただきました」などと記し、テーブルに並んだお寿司が乗った皿との写真を投稿した。手前に炙りサーモンと思われる皿が三つ並び、フォロワーからは「かわいい♥美味しそう！」のコメントが。「いっぱい食べてご褒美味わって下さいね」「よかったね、たくさんのお寿司」「存