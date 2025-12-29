2025年も残すところあとわずか。熊本市の神社や餅店では新年を迎える準備が進んでいます。 熊本市の加藤神社では、干支の縁起物や破魔矢などを並べるための仮設テントが設営され、臨時の巫女たちが挨拶の仕方や、お守りの種類などを学ぶ勉強会も開かれました。 「巫女さんの姿を見てかっこいいと思っていた。しっかり笑顔で迎えたいと思っている」（臨時の巫女） 近年は混雑を避ける「分散参拝」も多いことから、来年の干支、午