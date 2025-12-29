大雨に見舞われた避難民キャンプを歩くパレスチナの住民＝27日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区はこの週末も激しい雨と厳しい寒さに見舞われ、冬の悪天候によるパレスチナ人の死者数は増え続けている。ガザの民間防衛当局によると、28日には寒さの影響で壁が崩落し、7歳の子どもを含む2人が死亡した。爆撃で破壊された建物の残骸で雨をしのごうとするパレスチ