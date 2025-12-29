平塚競輪の「ガールズグランプリ2025」は29日11Rで行われ、佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が残り1周で先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。年間グランプリスラムを達成した。2着に尾崎睦、3着は久米詩が入り3連単＜1＞＜5＞＜3＞は3090円（11番人気）。