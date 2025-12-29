俳優で歌手の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が２９日、都内で「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ−」の公開御礼舞台あいさつに、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉（２６）らと登壇した。“最強バディ”を演じた福山と大泉が息ぴったりに盛り上げた。永瀬が「２人の背中から学んだこと」を聞かれると、すかさず大泉が「まあそうですね〜」と永瀬の物まねを始めて笑わせた。以前の舞台挨拶で不在だった永瀬が「すご