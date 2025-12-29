茨城県神栖市の住宅で29日、火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。正午ごろ、神栖市波崎で「建物火災だ」と119番通報がありました。警察や消防によりますと2階建て住宅から火が出て、ポンプ車など9台が出動し、およそ3時間後に消し止められました。この火事で、住宅が全焼し2階から年齢性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家には夫婦と長男の一家3人が暮らしていて、当時、妻と長男は外出していて無事でしたが