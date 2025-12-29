歌手のあいみょんが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したあいみょん7年連続7回目の出場で「ビーナスベルト」を披露するあいみょん。「毎年自分がそれに見合った活動ができたかなとか、いろんなことを考えるきっかけになるのが紅白ですし、年末締めくくりとして、見