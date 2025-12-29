毎日食べるごはんだからこそ、炊飯器選びは意外と悩ましいもの。なかでも「5合炊き炊飯器」は種類が多く、価格帯も幅広いため、「結局どれを選べばいいの？」と迷うかたも多いのではないでしょうか。この記事では、5合炊き炊飯器が向いている家庭の目安や失敗しない選び方のポイントをわかりやすく解説します！さらに、オレンジページ編集部が厳選したおすすめの5合炊き炊飯器を紹介。毎日のごはんを、もっとおいしく、もっと快