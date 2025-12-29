和食、洋食、中華料理、どの料理にも合う定番の薬味といえば、ネギですね！ ほとんどの人が「藜」という漢字を見た途端、「ねぎ！」と答えてしまうと思いますが、「ねぎ」は「葱」と書くので違いますね。 よく見ると違うことが分かるんですが、まさに似て非なるもの、遠目から見ても同じに見える「藜」。 もう、「ねぎ」にしか見えないのでヒントにいきましょう・・・。 「藜」の読み方のヒントはコレ！ ヒント①これ