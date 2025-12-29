２９日の東京株式市場は半導体など主力ハイテク株が売られ日経平均株価は下値を試す展開となったが、個別株の物色意欲は旺盛でＴＯＰＩＸは上昇して引けた。 大引けの日経平均株価は前営業日比２２３円４７銭安の５万０５２６円９２銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は１６億９６７８万株、売買代金概算は４兆３３１０億円。値上がり銘柄数は９８６、対して値下がり銘柄数は５５３、変わらずは３８銘柄だった。