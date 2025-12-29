メインシナリオ…高値圏でのもみ合いとなっている。底堅い動きを続けており、ボリンジャーバンド＋１σに支持されて、上昇基調が継続するとみられる。その場合は、12月22日の高値211.59が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2008年8月6日の高値213.95、2008年7月31日の高値214.60、215円の節目、2008年7月23日の高値215.88などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、12月24日の安値210.05、