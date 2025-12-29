三重県津市の神社に来年の干支「午（うま）」の巨大な像が奉納されました。高さは3メートルあり、金色のたてがみと尻尾には金運アップを、との願いを込めたそうです。地元の人たちが発泡スチロールなどで作るこの「ジャンボ干支」は今年が41回目の恒例行事。物価高や人口減少に直面し、地域の中だけで活動資金を集めるのが難しくなり、初めてクラウドファンディングも活用したと言うことです。