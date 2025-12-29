韓国は29日、大統領府を移転し、歴代の大統領が使ってきた執務室を「青瓦台」に3年7か月ぶりに戻しました。きょうから再び大統領府となった「青瓦台」は、1948年に韓国建国以来、大統領府として使用されてきましたが、2022年に尹錫悦前大統領がおよそ6キロ離れた旧国防省の庁舎に移転させていました。李在明大統領は今年6月に就任以降、尹政権による「非常戒厳」の負のイメージを払しょくさせるため、大統領府を「青瓦台」に戻すこ