パトカーの赤色灯29日午前11時50分ごろ、千葉市稲毛区長沼町の国道16号の交差点付近で、乗用車9台が絡む事故があった。千葉北署によると、男女6人が病院に搬送されたが、うち男性1人が意識不明の重体という。信号待ちで停車していた車に別の車がぶつかり、計9台が絡む事故となった。署が詳しい状況を調べている。