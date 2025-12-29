サッカーの全国高校選手権第2日は29日、東京・味の素フィールド西が丘などで1回戦15試合が行われ、聖和学園（宮城）が3―0で那覇西（沖縄）を下して2回戦に進んだ。興国（大阪）は2―0で帝京大可児（岐阜）を退けた。夏の全国高校総体で準優勝だった大津（熊本）は7―1で北海（北海道）に大勝。優勝4度の青森山田のほか、尚志（福島）鹿島学園（茨城）浜松開誠館（静岡）金沢学院大付（石川）奈良育英、広島皆実なども勝ち上が