アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談。和平計画などについて協議しましたが合意には至らず、課題の大きさが際立つ会談となりました。会談はフロリダ州のトランプ大統領の私邸で開かれ、終了後、二人は共同で会見を行いました。アメリカトランプ大統領「多くの点を議論し、かなり（合意に）近いところまで来ているだろう」トランプ大統領は協議の進展を強調したものの、和平計画の合意に至ら