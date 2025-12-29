ドジャース悪夢、まさかの… メジャー通算100登板目の大谷は「6回無失点8奪三振」【クイズ】 9月24日のDバックス戦に「二刀流」で先発出場した大谷は、この日メジャー通算100登板目。立ち上がりから上々で、6回無失点8奪三振でマウンドを降りた。しかし、ドジャースはまさかの…。プレイバックで確認してみよう。 【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」絵本『とくべつないちにち』2