年の瀬が押し迫る中、きょう（29日）日中山形市でクマの出没が確認されました。山形市によりますと、きょう午後2時半ごろ、山形市中桜田の西蔵王公園に向かう道路で、横断する1頭のクマが目撃されたということです。出没現場は東北芸術工科大学の教職員会館の入り口から西蔵王方面へおよそ400ｍ進んだ道路上です。山形市は近くを通る際は十分注意するよう呼び掛けています。