■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』メディアデー（29日・都内ホテル）メインイベントの第15試合で朝倉未来の挑戦を迎え撃つフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、2日後に迫った2度目の防衛戦に向けて「早期フィニッシュをする」と断言した。【インタビュー動画】最強王者シェイドゥラエフ「朝倉未来選手の長所と短所は分析してきた」日本メディア初の対面インタビュー実現シェイドゥラエフは昨年6月に