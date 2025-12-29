AIを搭載した人形「ヒョドル」と交流する高齢女性/Courtesy Hyodol（CNN）大きく笑う目に、外側へ出っ張った耳。話す声は7歳の子どものように明るく弾む。ピンクの服におさげ髪の子もいれば、青いシャツにちょうネクタイの子もいる。しかし、彼らは普通の孫ではない。綿と金属でできており、人工知能（AI）を搭載。韓国で、高齢者のメンタルヘルス危機に対する意外な解決策として導入されている。韓国では、毎日およそ10人の高齢者