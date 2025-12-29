俳優の床嶋佳子（61）が、フランス旅行中に撮影した夫婦ショットを披露した。【映像】床嶋佳子の夫との顔出し2ショット床嶋は2020年9月55歳の時、医師の男性と結婚。2023年10月に更新したInstagramでは、夫が病院の院長を退任したことを明かし、初の顔出し夫婦ショットを投稿していた。その後も、結婚4周年を夫婦でお祝いした写真や自宅のキッチンで夫が調理する様子、ベルギー旅行で友人と食事を楽しむ姿を披露すると、「優