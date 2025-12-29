来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリーが２９日に発表され、有力校の?駆け引き合戦?が幕を開けた。史上初となる２度目の３連覇を狙う青学大は、主将でエースの黒田朝日（４年）を補欠に登録。山上りの５区は松田祐真、山下りの６区は石川浩輝と、期待のルーキーを配置した。かねて特殊区間に１年生の起用を示唆してきた原晋監督は、本紙に「適正なランナーと巡り会えた