第１０４回全国高校サッカー選手権は２９日、各地で１回戦が行われ、聖和学園（宮城）が都内の味の素フィールド西が丘で那覇西（沖縄）に３―０で勝利した。県予選では決勝で仙台育英に敗れたが、同校はいじめ問題で辞退したため、異例の形での選手権参戦となった。前半を０―０で折り返すと、後半７分にＤＦ遠藤壮琉がＣＫから押し込み、同１２分にＭＦ小杉唯斗が追加点。終了間際にも１点を加え、守備陣は相手の攻撃を無失点