今年のクリスマスシーズンも新たな記録を打ち立てたマライア・キャリーの名曲「恋人たちのクリスマス（ＡｌｌＩＷａｎｔｆｏｒＣｈｒｉｓｔｍａｓＩｓＹｏｕ）」だが、同曲の歌詞が盗用だとして米カントリー歌手が著作権侵害で訴えた訴訟は、裁判所が訴えを棄却したことでマライア側の勝訴が確定した。米メディアが２８日報じた。ヴィンス・ヴァンスのステージ名で活動する歌手アンディ・ストーンは２０２３年１１