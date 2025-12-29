大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。１１回目の出場となる三山浩は、今年もけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第９回けん玉世界記録への道〜」を披露。ＩＬＬＩＴ・ＩＲＯＨＡ、新浜レオン、＆ＴＥＡＭ・ＭＡＫＩ、ＤＪＫＯＯ、ハリセンボン・箕輪はるかに加え、司会の有吉弘行も挑戦。「連続してけん玉をキャッチした人