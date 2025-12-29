TiDEが、バンド・やさしいみらいを迎えたツーマンライブ＜宇宙の泳ぎ方＞を2026年3月11日に東京・表参道WALL & WALLにて開催することを発表した。やさしいみらい同じライブに出演したことがきっかけで共鳴し合い、この度本公演が実現したという。チケットは現在イープラスにて先着先行受付中だ。◾️＜宇宙の泳ぎ方＞日時：2026年3月11日（水）OPEN 18:30 / START 19:00会場：表参道WALL & WALLチケット：U-25