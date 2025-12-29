ディクテオンが東京大賞典を制す2025年の競馬界のラストG1となる東京大賞典は29日、大井ダート2000メートルで行われ、7番人気の地方大井のディクテオン（セン7、荒山勝）が制した。年の瀬に待っていた波乱の結末にネット上は騒然となっている。ゲートが開くと、ジャパンダートクラシックを制したナルカミとナチュラルライズは主導権争い。1コーナーでナチュラルライズがハナを切った。単勝1.4倍のミッキーファイトが徐々にポジ