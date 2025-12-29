大活躍の聖和学園MF小杉唯斗聖和学園（宮城）は12月29日、第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦で那覇西に3-0で快勝した。勝利の立役者となったのはエースナンバー「14」を背負ったMF小杉唯斗。1得点1アシストの活躍を披露し、「やってきたことが報われた。やってきてよかった」と笑顔を見せた。小杉は後半7分、右サイドからのコーナーキックでキッカーを務め、DF遠藤壮琉の先制ゴールを演出。さらに同22分にはボックス内