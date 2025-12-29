神戸内定の京都橘FW伊藤湊太は1回戦で姿を消すことに第104回全国高校サッカー選手権は12月29日に各地で1回戦の試合が行われ、ヴィッセル神戸へ加入が内定しているFW伊藤湊太を擁する京都橘（京都）は、山梨学院（山梨）の前にPK戦で涙をのんだ。股関節の負傷を抱え12月に入ってからは右膝も痛めたという伊藤はベンチスタートになった。大会を欠場するかもしれないという不安もあったと話した伊藤には、プロ入りの内定もあり、