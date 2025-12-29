◆軍服務が復活、軍備拡大…EUの覚醒覚醒は制度化につながった。欧州連合理事会は5月、「欧州安保行動」（SAFE・Security Action for Europe）を採択し、最大1500億ユーロを加盟国に長期・低金利で融資することにした。共同調達で防衛産業の基盤を固め、防空網・ドローン・弾薬など戦力の空白を埋めようという趣旨だ。9月には英国・フランスが共同議長国を務めた「有志連合」を浮き彫りにし、26カ国が終戦後のウクライナ安全保障構