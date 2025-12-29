17日、ドイツ連邦議会予算委員会は500億ユーロ（約9兆2000億円）を超える国防調達契約を一度に承認した。軍服・歩兵戦闘車両・偵察・監視衛星体系など個人の装具類から先端装備まですべて変えようとする信号と解釈される。ロイター通信など海外メディアは「ドイツ軍史上最大規模の防衛費投資」と評価した。この承認に関連し、フィナンシャルタイムズ（FT）はドイツ軍事専門家を引用し、「ロシアが北大西洋条約機構（NATO）を攻撃す