【新華社フフホト12月29日】中国の「ラクダの里」と呼ばれる内モンゴル自治区アルシャー盟アルシャー左旗で27日、ラクダレース「アルシャー・ラクダスーパーリーグ」が開幕した。来年3月までの期間中、全国から集まった26チームがイベントを盛り上げる。（記者/李雲平）