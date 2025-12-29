タレント・渡辺美奈代（56）が29日に自身のブログを更新し、まさかの“不運”を明かした。渡辺は「我が家給湯器が故障して3日目年末で業務が終わっているところも多く復旧まで時間がかかっています」と、まさかのタイミングで給湯器が故障したと報告。「その間ホテルをとりお風呂に入ってお家に行ったり来たり今夜は湯船につかりゆっくりしたいので私はホテルに泊まる事に。。。」と、宿泊代ものしかかっている