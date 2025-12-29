皆さんは、20年前の受験界で一世を風靡した「Ｖ（バーチャル）イメージ記憶術」をご存じだろうか？今、世間ではネオダジャレが話題だが、その元祖とも言える『記憶漫画』が面白い‼漫画とセットとなった語呂合わせの暗記句を用いることで、年号だけでなく、英単語や英熟語、古文単語、漢字の単語まであっという間に覚えられてしまうという、究極の記憶術。それが「Ｖイメージ記憶術」だ。今、『記憶漫画』（村上龍一・村上天