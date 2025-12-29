大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月19日記事は取材時の状況）＊＊＊もうすぐ長期休暇シーズンに突入する。旅行や里帰りなど、新幹線に乗る機会もあるだろうが、とにかく混雑するのがネックである。座席をめぐって、ちょっとしたトラブルが起きることも多々……。◆指