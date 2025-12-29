Travis Japan松田元太（26）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。28日に結婚を発表したDOMOTOの堂本光一（46）を祝福した。松田は、堂本に顔を近づけてじゃれ合う親しげな写真をアップ。「こーいちくん！！！ご結婚おめでとうございます！！いやーーー、なんか幸せな気持ちになりますハッピーです」と大興奮。2人は堂本が主演するミュージカル「SHOCK」シリーズで共演経験がある。「俺はSHOCKの時からお世話にな