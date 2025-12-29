潜水艦の問題はまだ続いている2025年12月7日、アルゼンチン本土において、デンマーク空軍から購入したF-16「ファイティング・ファルコン」が初飛行しました。これは、2015年にダッソー「ミラージュIII」を退役させて以来、約10年ぶりとなる超音速機の飛行です。【画像】購入することはできるか!? これが、アルゼンチンが欲しい潜水艦ですアルゼンチンは、経済的困窮や1982年のフォークランド紛争を発端としたイギリスの制裁な