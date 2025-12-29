2025年12月29日の全国高校サッカー選手権１回戦で、聖和学園（宮城県）が那覇西（沖縄県）に３−０で勝利。前半は相手の粘り強い守備に苦戦しながらも、後半に３ゴールを決めて２回戦に進出した。試合後、囲み取材に対応した聖和学園の加見成司監督は「初戦の難しさがある中で前半に点を取れませんでしたが、選手の身体はよく動いていて後半にゴールを奪えて良かったです」と振り返った。仙台育英の出場辞退で県予選準優勝での