ÂçÃ«¤Ø¤Î»àµå¤ÇÂà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹(C)Getty Images2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄ¾·â¤·¤¿¡ÈÊóÉü»àµåÁûÆ°¡É¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¤í¤¦¡£¸Î°Õ¤«¶öÁ³¤«¡£¤½¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡¢Áª¼êÊÝ¸î¡¢¶½¹Ô²ÁÃÍ¤Ë¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î6·î¤Î4Ï¢Àï¤Çµ¯¤­¤¿°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢º£¤âµå³¦¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿ÀÂÐ±þ»àµå¸å¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤ëÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã