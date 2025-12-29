地元の群馬県で自身初の1日警察署長を務めた青木瀬令奈(C)Getty Images女子ゴルフでツアー通算5勝を誇る青木瀬令奈が、12月28日に自身のインスタグラムを更新。同日に出身地の群馬県・前橋東警察署で、自身初めての1日警察署長を務めたことを報告した。【写真】白バイにまたがる姿も…1日警察署長を務めた青木瀬令奈をチェック青木は当日の様子を伝える写真を14枚投稿。濃紺の制服に身を包み、制帽と白い手袋を着用したその姿