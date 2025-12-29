冬の味覚を代表する海の幸、ズワイガニは今シーズン豊漁となる一方、寒ブリは不漁が続き、水揚げ量で明暗が分かれています。石川県水産総合センターによりますと、先月6日に漁が解禁されたズワイガニは、オスの加能ガニが今月15日までに137・1トンが県内の港で水揚げされ、昨シーズンより1割余り、過去5年平均では5割近く増えました。メスの香箱ガニは昨シーズン並みの142・5トンでしたが、過去5年平均では1割余り増えました。漁が