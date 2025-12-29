◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。前回大会は2位に終わった駒澤大学。今季は出雲駅伝で5位となるも、全日本大学駅伝で最多を更新する17回目の栄冠。箱根駅伝では3年ぶりの王座奪還を狙います。往路は前回復路新を出したメンバーを配置。10区だった小山翔也選手(3年)が1区、前回9区の村上響